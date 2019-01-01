Бросок Янга с падением на паркет и красивый трюк Барретта - среди лучших моментов в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 14 ноября.

Трей Янг Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джру Холидея, Кристапса Порзингиса, Лука Дончича, Трея Янга, Ар Джея Барретта и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарную комбинацию Хардена и Чендлера, которая попала в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.