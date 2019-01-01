Лень оформил дабл-дабл в матче против Финикса

Выступление украинца не спасло Атланту от поражения.

В матче очередного игрового дня НБА Атланта встретилась с Финиксом.

Участие в этом поединке принял 26-летний украинский центровой Хоукс Алексей Лень, который вышел со скамейки и провел на паркете 25:45. За это время украинец оформил дабл-дабл - 21 очко и 10 подборов, а также отметился 1 передачей.

В текущем сезоне данная игра стала лучшей для Леня, но это не спасло команду от поражения (112:128).

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня НБА, а также турнирные таблицы регулярного чемпионата.