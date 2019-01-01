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Лень оформил дабл-дабл в матче против Финикса

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Выступление украинца не спасло Атланту от поражения.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

В матче очередного игрового дня НБА Атланта встретилась с Финиксом.

Участие в этом поединке принял 26-летний украинский центровой Хоукс Алексей Лень, который вышел со скамейки и провел на паркете 25:45. За это время украинец оформил дабл-дабл - 21 очко и 10 подборов, а также отметился 1 передачей.

В текущем сезоне данная игра стала лучшей для Леня, но это не спасло команду от поражения (112:128).

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня НБА, а также турнирные таблицы регулярного чемпионата.

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Теги: баскетбол, Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, НБА, NBA
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