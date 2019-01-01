НБА: Лейкерс разгромил Голден Стэйт, Филадельфия уступила Орландо
Орландо – Филадельфия 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15)
Орландо: Вучевич (25 + 12 подборов), Гордон (18 + 13 подборов + 7 передач), Фурнье (13), Айзек (12), Фульц (8) – старт; Росс (13), Огастин (12 + 8 передач), Картер-Уильямс (11), Амину (0), Бамба (0).
Филадельфия: Ричардсон (19), Симмонс (18 + 8 подборов), Хорфорд (14 + 8 подборов), Коркмаз (9), Харрис (8 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Эннис (10), Нето (6), О’Куинн (5), Милтон (3), Скотт (3), Тайбулл (2).
Шарлотт – Мемфис 117:119 (29:26, 35:37, 32:31, 21:25)
Шарлотт: Розир (33 + 6 передач + 5 потерь), Грэм (19 + 5 потерь), Зеллер (16 + 8 подборов), Бриджес (14 + 7 передач), Вашингтон (5) – старт; Монк (20 + 8 подборов), Коди Мартин (6), Марв. Уильямс (2), Бийомбо (2).
Мемфис: Морэнт (23 + 11 передач), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Джарен Джексон (16), Брукс (15), Краудер (3) – старт; Гудурич (17), Кларк (13), Хилл (9), Андерсон (5 + 7 подборов), Джонс (0).
Хьюстон – Клипперс 102:93 (31:15, 18:22, 25:31, 28:25)
Хьюстон: Харден (47 + 7 передач + 6 потерь), Уэстбрук (17), Капела (12 + 20 подборов), Маклемор (8), Такер (6) – старт; Риверс (7), Чендлер (5 + 9 подборов), Клемонс (0), Сефолоша (0).
Клипперс: Ленард (26 + 12 подборов + 7 передач), Харклесс (9), Зубац (7), Беверли (6), Паттерсон (0) – старт; Уильямс (20 + 7 подборов), Грин (14 + 14 подборов), Макгрудер (5), Харрелл (4 + 9 подборов), Мэнн (2), Робинсон (0).
Бостон – Вашингтон 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37)
Бостон: Уокер (25), Тейтум (23), Браун (22), Смарт (17), Кантер (13 + 9 подборов) – старт; Эдвардс (18), Уонамейкер (10), Оджелей (5), Пуарье (3), Грин (2), Г. Уильямс (2).
Вашингтон: Бил (44 + 6 передач), Хачимура (21), Томас (18 + 7 передач), Брайант (14 + 7 подборов), Браун (7) – старт; Вагнер (12), Бертанс (9 + 10 подборов), Смит (4), Макрэй (4), Майлз (0).
Миннесота – Сан-Антонио 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19)
Миннесота: Уиггинс (30 + 8 подборов + 7 передач), Таунс (28 + 11 подборов), Калвер (12), Ковингтон (10), Грэм (2) – старт; Тиг (18 + 6 передач), Лэйман (16), Вонле (7), Окоги (6 + 10 подборов), Дженг (0).
Сан-Антонио: Дерозан (27), Олдридж (23), Форбс (13), Мюррей (11), Лайлс (0 + 11 подборов) – старт; Миллс (10), Гэй (10 + 8 подборов), Пелтль (7), Мету (6), Уайт (5), Белинелли (2), Уокер (0).
Портленд – Торонто 106:114 (30:23, 23:31, 25:33, 28:27)
Портленд: Худ (25), Макколлум (19), Уайтсайд (12 + 9 подборов), Лиллард (9 + 10 передач), Литтл (7) – старт; Саймонс (17), Хезоня (10), Бэйзмор (7), Лабиссьер (0 + 9 подборов).
Торонто: Сиакам (36), Ванвлит (30 + 7 передач), Марк Газоль (9 + 4 блок-шота), Пауэлл (2 + 7 подборов), Миллер (0) – старт; Холлис-Джефферсон (16 + 11 подборов), Дэвис (15), Томас (2), Джонсон (2), Буше (2 + 7 подборов).
Лейкерс – Голден Стэйт 120:94 (38:26, 29:29, 31:27, 22:12)
Лейкерс: Джеймс (23 + 12 передач), Кузма (22), Макги (18 + 17 подборов), Грин (6), Брэдли (6) – старт; Ховард (15 + 8 подборов), Кук (10), Карузо (8), Колдуэлл-Поуп (6), Дадли (6).
Голден Стэйт: Расселл (21 + 8 передач + 5 потерь), Пул (11), Грин (10), Коули-Стайн (10), Робинсон (9) – старт; Паскалл (15), Беркс (9), Боумэн (5), Спеллмен (4 + 7 подборов), Крисс (0).
Полная версия правил