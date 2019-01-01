Невероятный данк Барретта - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 12 ноября.

Ар Джей Барретт Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Николы Йокича, Энтони Дэвиса, Ар Джей Барретта, Криса Пола и других звездных баскетболистов.

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