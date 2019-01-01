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НБА: Чикаго разбирается с Нью-Йорком, Аталанта уносит ноги из Денвера

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Представляем вашему вниманию результаты матчей за вторник, 12 ноября.
НБА: результаты матчей за 12 ноября
НБА: результаты матчей за 12 ноября
Getty Images

Филадельфия – Кливленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Индиана – Оклахома-Сити 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

Майами – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

Юта – Бруклин 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)

Финикс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)

Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24, 25:25, 35:21, 26:29)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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