НБА: Чикаго разбирается с Нью-Йорком, Аталанта уносит ноги из Денвера
Представляем вашему вниманию результаты матчей за вторник, 12 ноября.
Филадельфия – Кливленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)
Индиана – Оклахома-Сити 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)
Майами – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)
Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)
Юта – Бруклин 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)
Финикс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)
Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)
Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24, 25:25, 35:21, 26:29)
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