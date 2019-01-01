Рекорд Майкла Джордана был побит спустя 30 лет
Харден показывает впечатляющею игру.
Атакующий защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден побил рекорд, который был установлен легендарным бывшим баскетболистом Майклом Джорданом в сезоне-1988/89
Читай также: Майкл Джордан выпустит свою марку алкоголя
В том сезоне Майкл Джордан, который выступал за Чикаго Буллз, закончил первые 10 матчей регулярного чемпионата НБА со средним показателем в 36,9 очка за игру.
Харден после 10 игр имеет теперь в среднем 37, 3 очка за поединок.
На нашем сайте доступны результаты всех остальных матчей.
Ранее сообщалось, что игрок Майами получил дисквалификацию и лишится крупного бонуса из-за каннабиса.
Полная версия правил