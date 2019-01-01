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Рекорд Майкла Джордана был побит спустя 30 лет

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Харден показывает впечатляющею игру.
Джеймс Харден
Джеймс Харден
Getty Images

Атакующий защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден побил рекорд, который был установлен легендарным бывшим баскетболистом Майклом Джорданом в сезоне-1988/89

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В том сезоне Майкл Джордан, который выступал за Чикаго Буллз, закончил первые 10 матчей регулярного чемпионата НБА со средним показателем в 36,9 очка за игру.

Харден после 10 игр имеет теперь в среднем 37, 3 очка за поединок.

На нашем сайте доступны результаты всех остальных матчей.

Ранее сообщалось, что игрок Майами получил дисквалификацию и лишится крупного бонуса из-за каннабиса.

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Теги: Джеймс Харден, Майкл Джордан, НБА, баскетбол
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