Рекорд Майкла Джордана был побит спустя 30 лет

Харден показывает впечатляющею игру.

Атакующий защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден побил рекорд, который был установлен легендарным бывшим баскетболистом Майклом Джорданом в сезоне-1988/89

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В том сезоне Майкл Джордан, который выступал за Чикаго Буллз, закончил первые 10 матчей регулярного чемпионата НБА со средним показателем в 36,9 очка за игру.

Харден после 10 игр имеет теперь в среднем 37, 3 очка за поединок.

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Ранее сообщалось, что игрок Майами получил дисквалификацию и лишится крупного бонуса из-за каннабиса.