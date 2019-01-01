"Спайдермен" Митчелл и шикарный проход Таунса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 11 ноября.

Донован Митчелл Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джа Моранта, Монтрезла Харрелла, Донована Митчелла, Карла-Энтони Таунса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также фантастический данк Диалло и бросок Йокича, которые попали в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.