Фантастический данк Диалло и бросок Йокича - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 10 ноября.

Хамиду Диалло Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Николы Йокича, Маркелла Фульца, Джарретта Калвера, Хамиду Диалла и других звездных баскетболистов.

Смотрите также отличный проход и данк Коди Мартина, который стал лучшим моментов другого игрового дня НБА.