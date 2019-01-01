Фантастический данк Диалло и бросок Йокича - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 10 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Николы Йокича, Маркелла Фульца, Джарретта Калвера, Хамиду Диалла и других звездных баскетболистов.
Смотрите также отличный проход и данк Коди Мартина, который стал лучшим моментов другого игрового дня НБА.
Полная версия правил