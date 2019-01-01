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Игрок Майами получил дисквалификацию и лишится крупного бонуса из-за каннабиса

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У Диона Уэйтерса случился приступ паники из-за каннабиса, который был в его пище.
Дион Уэйтерс
Дион Уэйтерс
Getty Images

Атакующий защитник Майами Дион Уэйтерс получил от клуба дисквалификацию на 10 матчей без сохранения зарплаты.

Как сообщает официальный сайт клуба, в минувший четверг у спортсмена произошла паническая атака в самолете команды из-за каннабиса, который был в его пище. Руководство клуба предполагает, что Дион получил наркотики от кого-то из партнеров по команде, но он сам отказался называть имя.

В связи с этим было принято решение отстранить баскетболиста на 10 матчей. Отмечается, что из-за пропуска слишком больщого количества матчей в этом сезоне Уэйтерс также лишился контрактного бонуса в размере 1,2 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что лидер Голден Стэйт угодил в лазарет.

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Теги: баскетбол, НБА, Дион Уэйтерс, Майами Хит, NBA
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