НБА: Портленд в овертайте обыграл Атланту, Бруклин крупно уступил Финиксу
Миннесота – Денвер 98:100 OT (27:27, 24:22, 13:27, 26:14)
Миннесота: Уиггинс (25), Таунс (25 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь), Калвер (10), Грэм (9), Ковингтон (4) – старт; Окоги (17 + 8 подборов), Лэйман (8), Маклафлин (0), Вонле (0), Дженг (0).
Денвер: Йокич (20 + 7 передач), Мюррэй (15 + 7 потерь), Миллсэп (14 + 10 подборов), Харрис (13), Бартон (13 + 12 подборов) – старт; Грант (9), Портер (5), Крэйг (5), Моррис (4), Пламли (2 + 8 подборов), Бизли (0).
Орландо – Индиана 102:109 (33:29, 27:22, 17:30, 25:28)
Филадельфия – Шарлотт 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)
Оклахома-Сити – Милуоки 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)
Нью-Йорк – Кливленд 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)
Финикс – Бруклин 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)
Портленд – Атланта 124:113 OT (20:21, 26:23, 29:31, 32:32)
Лейкерс – Торонто 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35)
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