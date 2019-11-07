Отличный проход и данк Коди Мартина - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 7 ноября.

Коди Мартин Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Криса Пола, Коди Мартина, Деджанте Мюррея и других звездных баскетболистов.

Смотрите также крутой аллей-уп Гордона и революционный бросок Лавина, которые попали в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.