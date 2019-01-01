Крутой аллей-уп Гордона и революционный бросок Лавина - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 6 ноября.

Зак Лавин Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джулиуса Рэндла, Джа Моранта, Зака Лавина, Аарона Гордона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также великолепный обман защитников в исполнении Янга, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.