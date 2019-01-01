Крутой аллей-уп Гордона и революционный бросок Лавина - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 6 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джулиуса Рэндла, Джа Моранта, Зака Лавина, Аарона Гордона и других звездных баскетболистов.
Смотрите также великолепный обман защитников в исполнении Янга, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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