Великолепный обман защитников в исполнении Янга - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 5 ноября.

Трей Янг Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Пи Джея Вашингтона, Трея Янга, Джерами Гранта и других звездных баскетболистов.

Смотрите также силовой проход Вуда и крутой данк Хорворда на добивании, который попал в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.