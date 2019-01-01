Великолепный обман защитников в исполнении Янга - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 5 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Пи Джея Вашингтона, Трея Янга, Джерами Гранта и других звездных баскетболистов.
Смотрите также силовой проход Вуда и крутой данк Хорворда на добивании, который попал в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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