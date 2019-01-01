НБА: Шарлотт в овертайме переиграл Индиану, Чикаго уступил Лейкерс
Кливленд - Бостон 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30)
Кливленд: Секстон (21), Томпсон (19 + 13 подборов), Лав (17 + 9 подборов), Осман (12), Гарлэнд (4) – старт; Нэнс (15), Кларксон (12), Найт (6), Деллаведова (4), Маккинни (3).
Бостон: Хэйворд (39 + 7 подборов + 8 передач), Уокер (25 + 8 подборов), Тейтум (18 + 7 подборов), Смарт (8), Тайс (5 + 9 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Эдвардс (13), Р. Уильямс (6), Уонамейкер (5), Грин (0), Г. Уильямс (0), Оджелей (0).
Шарлотт - Индиана 122:120 OT (20:35, 37:29, 21:28, 35:21, 9:7)
Шарлотт: Розир (22), Бриджес (18), Вашингтон (16), Зеллер (7), Бэйкон (0) – старт; Грэм (35 + 6 передач), Бийомбо (15), Марв. Уильямс (5), Монк (4), Коди Мартин (0 + 11 подборов).
Индиана: Уоррен (33), Брогдон (31 + 8 передач + 5 потерь), Лэмб (18), Сэмпсон (7), Битадзе (6 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Макдермотт (8), А. Холидэй (6), Макконнелл (6), Дж. Холидэй (5), Лиф (0).
Атланта - Сан-Антонио 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)
Атланта: Янг (29 + 13 передач), Паркер (19 + 8 подборов), Хантер (16 + 8 подборов), Реддиш (12), Лень (1) – старт; Картер (7), Хертер (7), Бембри (7 + 5 потерь), Фернанду (4), Джонс (4), Уоллес (2).
Сан-Антонио: Дерозан (22), Форбс (17), Олдридж (14 + 4 блок-шота), Лайлс (8 + 12 подборов), Мюррей (3) – старт; Миллс (16), Гэй (8), Уайт (5), Белинелли (5), Пелтль (2), Уокер (0).
Оклахома-Сити - Орландо 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)
Чикаго - Лейкерс 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)
Денвер - Майами 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20)
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