Силовой проход Вуда и крутой данк Хорворда на добивании - в топ-10 лучших моментов НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 3 ноября.

Эл Хорфорд (справа) Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джеймса Хардена, Джа Моранта, Девина Букера, Кристиана Вуда, Эла Хорворда и других звездных баскетболистов.

Смотрите также невероятный бросок Уэстбрука с центра площадки, который попал в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.