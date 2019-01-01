Силовой проход Вуда и крутой данк Хорворда на добивании - в топ-10 лучших моментов НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 3 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джеймса Хардена, Джа Моранта, Девина Букера, Кристиана Вуда, Эла Хорворда и других звездных баскетболистов.
Смотрите также невероятный бросок Уэстбрука с центра площадки, который попал в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
Полная версия правил