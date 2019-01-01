Невероятный бросок Уэстбрука с центра площадки - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 3 ноября.

Расселл Уэстбрук Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кайла Кузмы, Леброна Джеймса, Кристапса Порзингиса, Расселла Уэстбрука и других звездных баскетболистов.

Смотрите также данки Адетокумбо и Карузо, которые попали в список лучших моментов другого игрового дня НБА.