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Невероятный бросок Уэстбрука с центра площадки - среди лучших моментов дня в НБА

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Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 3 ноября.

Расселл Уэстбрук
Расселл Уэстбрук
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кайла Кузмы, Леброна Джеймса, Кристапса Порзингиса, Расселла Уэстбрука и других звездных баскетболистов.

Смотрите также данки Адетокумбо и Карузо, которые попали в список лучших моментов другого игрового дня НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, топ-10, лучшие моменты, видео, NBA
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