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НБА: Даллас уничтожил Кливленд, Майами уверенно переиграл Хьюстон

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Вашему вниманию результаты матчей за 3 ноября.
НБА: результаты матчей за 3 ноября
НБА: результаты матчей за 3 ноября
Getty Images

Индиана – Чикаго 108:95 (24:18, 31:24, 31:32, 22:21)

Индиана: Уоррен (26), Брогдон (22 + 7 передач + 5 потерь), Лэмб (11), Битадзе (9 + 4 блок-шота), Сэмпсон (4) – старт; Лиф (13 + 15 подборов), А. Холидэй (9), Макдермотт (7), Дж. Холидэй (5), Макконнелл (2).

Чикаго: Лавин (21), Картер (20 + 10 подборов), Маркканен (11), Саторански (9 + 9 передач), Портер (4) – старт; Янг (12), Корнет (9), Арчидиаконо (6), Данн (2 + 6 передач), Уайт (1), Харрисон (0).

Майами – Хьюстон 129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29)

Майами: Робинсон (23), Ленард (21), Батлер (18 + 7 подборов + 9 передач), Адебайо (8), Нанн (5) – старт; Джонсон (17), Драгич (15), Хирро (12 + 7 подборов + 7 передач), Олиник (6 + 8 подборов), Силва (4).

Хьюстон: Харден (29 + 6 потерь), Уэстбрук (10 + 6 передач + 7 потерь), Капела (5 + 7 подборов), Гордон (4), Такер (2) – старт; Клемонс (16), Маклемор (14), Хауз (10), Сефолоша (5), Риверс (3), Андерсон (2), Чендлер (0).

Нью-Йорк – Сакраменто 92:113 (23:32, 18:29, 23:29, 28:23)

Нью-Йорк: М-с Моррис (28), Барретт (22), Рэндл (8 + 7 подборов), Ниликина (2), Портис (2) – старт; Трир (11), Робинсон (10), Браздейкис (4), Эллингтон (3), Нокс (2), Дотсон (0).

Сакраменто: Фокс (24 + 6 передач), Хилд (22), Барнс (19), Холмс (14 + 10 подборов), Бьелица (10 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Ариза (8), Джозеф (6), Богданович (6), Свэниган (2), Дедмон (2 + 8 подборов), Феррелл (0), Джеймс (0), Гэбриэл (0).

Сан-Антонио – Лейкерс 96:103 (25:26, 18:30, 29:21, 24:26)

Сан-Антонио: Мюррей (18 + 11 подборов), Дерозан (14 + 7 подборов), Форбс (12), Олдридж (8), Лайлс (4) – старт; Гэй (16 + 10 подборов), Уайт (12), Миллс (4), Кэрролл (4), Белинелли (3), Пелтль (1).

Лейкерс: Дэвис (25 + 11 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Джеймс (21 + 11 подборов + 13 передач + 5 потерь), Брэдли (16), Грин (3), Макги (2) – старт; Колдуэлл-Поуп (14), Ховард (14 + 13 подборов), Кузма (5), Карузо (2), Дэниелс (1), Кук (0).

Кливленд – Даллас 111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41)

Кливленд: Лав (29 + 8 подборов), Томпсон (11 + 12 подборов), Секстон (10), Осман (10), Гарлэнд (9) – старт; Кларксон (17), Найт (10 + 6 передач), Портер (8), Нэнс (5), Кук (2), Маккинни (0).

Даллас: Дончич (29 + 14 подборов + 15 передач + 5 потерь), Порзингис (18 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Брансон (14 + 6 передач), Сет Карри (13), Пауэлл (9) – старт; Хардуэй (12), Марьянович (12 + 8 подборов), Финни-Смит (10), Райт (8 + 6 передач), Джексон (3), Брокхофф (3).

Клипперс – Юта 105:94 (16:20, 23:21, 26:28, 40:25)

Клипперс: Ленард (30), Зубац (11 + 9 подборов), Шэмет (10), Беверли (4 + 9 подборов), Паттерсон (0) – старт; Харрелл (19 + 8 подборов), Уильямс (17), Грин (12), Харклесс (2), Макгрудер (0), Мэнн (0).

Юта: Митчелл (36 + 6 передач), Богданович (19), Гобер (12 + 14 подборов), Конли (8 + 5 потерь), О'Нил (0) – старт; Инглс (9), Брэдли (8), Грин (2), Ньянг (0).

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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