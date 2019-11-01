Лидер Голден Стэйт угодил в лазарет

Дрэймонд Грин получил травму пальца.

Форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин признался, что играл в матче с Сан-Антонио с повреждением пальца левой руки.

"Я повредил палец. Думаю, что-то со связкой. Сильная боль. Во второй четверти просто не мог нормально взять мяч. Смогу ли сыграть в субботу? Посмотрим. Надеюсь, за эту ночь мне станет легче", – приводит слова Дрэймонда Грина The Score.

Отметим, что Голден Стэйт проиграл Сан-Антонио127:110. Грин сыграл 34 минуты, набрал 6 очков, совершил 8 подборов и отдал 7 передач.

Напомним, защитник команды Клей Томпсон травмировался еще в конце прошлого сезона и выбил на 9 месяцев, а на днях Стефен Карри сломал руку и перенес операцию, так что теперь пропустит три месяца.

В первых пяти матчах регулярного чемпионата Голден Стэйт одержал только одну победу.