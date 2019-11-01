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НБА: Бруклин обыграл Хьюстон, Лейкерс в овертайме победили Даллас

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НБА: Бруклин обыграл Хьюстон, Лейкерс в овертайме победили Даллас.
НБА: Бруклин обыграл Хьюстон, Лейкерс в овертайме победили Даллас

Бруклин – Хьюстон 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)

Индиана – Кливленд 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)

Орландо – Милуоки 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)

Бостон – Нью-Йорк 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)

Чикаго – Детройт 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)

Даллас – Лейкерс 110:119 OT (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16)

Сакраменто – Юта 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)

Голден Стэйт – Сан-Антонио 110:127 (28:29, 27:28, 31:40, 24:30)

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Теги: НБА, баскетбол
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