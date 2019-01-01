Дюрант назвал имена пяти любимых действующих игроков НБА
Именитый баскетболист выделил игроков, за игрой которых ему приятно наблюдать.
Форвард Бруклин Нет Кевин Дюрант назвал имена пятерых баскетболистов, которые на данный момент являются его любимыми игроками.
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"Безусловно, это Кайри Ирвинг. Леброн Джеймс, Джеймс Харден, Джоэл Эмбиид. Я не назвал очень многих хороших игроков, которые мне нравятся, но последнее место в своем списке отдам Дэмиану Лилларду.
В НБА много отличных баскетболистов, но я выделил тех пятерых, за игрой которых мне действительно нравится наблюдать", - сказал Дюрант в программе First Take.
Напомним, Кевин Дюрант покинул Голдент Стэйт и присоединился к Бруклин Нетс летом 2019 года.
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