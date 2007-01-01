Новичок Майами повторил достижение Дюранта в НБА

Кендрик Нанн набрал 112 очков за первые пять матчей регулярного сезона.

Новый атакующий защитник Майами Кендрик Нанн добился невероятного результата в первых пяти матчах регулярного чемпионата.

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25-летний Нанн не был выбран на драфте-2019, но показал удивительную статистику, установив рекорд НБА по общему количеству набранных очков в первых пяти матчах среди незадрафтованных новичков. Кендрик набрал 112 очков за 5 матчей (24, 18, 25, 17, 28).

Кроме того, баскетболист стал первым новичком после именитого Кевина Дюранта (2007 год), который набрал 100 очков в первых пяти матчах НБА. К слову, Дюрант в 2007 году был задрафтован под вторым номером.

Ранее сообщалось, что Винс Картер установил уникальный рекорд в НБА.