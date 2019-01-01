Отличный слэм-данк Харриса - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 31 октября.

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Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Кендрика Нанна, Деандре Бембри, Кавая Леонарда и других звездных баскетболистов.

Смотрите также роскошный розыгрыш Симмонса и бросок Секстона, которые попали в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.