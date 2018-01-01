Переключиться на мобильную версию

Лень набрал 5 очков в матче против Майами, но не спас Атланту от поражения

Комментариев: 0
Украинец провел на паркете чуть больше 14 минут.
Алексей Лень (справа) в матче против Майами
Алексей Лень (справа) в матче против Майами
Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НБА Атланта Хоукс провела матч против Майами Хит.

Участие в поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который отыграл 14 минут 10 секунд. За это время украинец набрал 5 очков (1/3 трехочковых, 2/2 двухочковых), совершил 4 подбора и 1 ассист.

Впрочем, Лень не спас Хоукс от поражения - Майами выиграл поединок со счетом 106:97.

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня в НБА, а также турнирные таблицы сезона-2019/20.

Поделись:
Теги: Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, баскетбол, НБА, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь