Лень набрал 5 очков в матче против Майами, но не спас Атланту от поражения

Украинец провел на паркете чуть больше 14 минут.

Алексей Лень (справа) в матче против Майами Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НБА Атланта Хоукс провела матч против Майами Хит.

Участие в поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который отыграл 14 минут 10 секунд. За это время украинец набрал 5 очков (1/3 трехочковых, 2/2 двухочковых), совершил 4 подбора и 1 ассист.

Впрочем, Лень не спас Хоукс от поражения - Майами выиграл поединок со счетом 106:97.

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня в НБА, а также турнирные таблицы сезона-2019/20.