Лень набрал 5 очков в матче против Майами, но не спас Атланту от поражения
Украинец провел на паркете чуть больше 14 минут.
В рамках регулярного чемпионата НБА Атланта Хоукс провела матч против Майами Хит.
Участие в поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который отыграл 14 минут 10 секунд. За это время украинец набрал 5 очков (1/3 трехочковых, 2/2 двухочковых), совершил 4 подбора и 1 ассист.
Впрочем, Лень не спас Хоукс от поражения - Майами выиграл поединок со счетом 106:97.
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