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НБА: Нью-Орлеан обыграл Денвер, Атланта уступила Майами

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Вашему вниманию результаты матчей НБА за четверг, 31 октября.
НБА: результаты матчей за 31 октября
НБА: результаты матчей за 31 октября
Getty Images

Атланта - Майами 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21)

Атланта: Коллинз (12 + 7 подборов), Реддиш (9), Хертер (7), Лень (5), Хантер (4) - старт; Паркер (23 + 8 подборов), Бембри (18 + 10 подборов + 8 передач), Уоллес (12), Джонс (4), Картер (2), Фернанду (1).

Майами: Нанн (28), Ленард (16 + 8 подборов), Робинсон (12), Адебайо (12 + 7 передач), Батлер (5 + 9 подборов + 11 передач + 6 перехватов) - старт; Хирро (17), Олиник (6), Силва (6), Драгич (4).

Новый Орлеан - Денвер 122:107 (32:30, 24:22, 30:23, 36:32)

Новый Орлеан: Окафор (26), Ингрэм (25), Холидэй (19 + 7 передач), Болл (9 + 8 передач), Мелли (7) - старт; Джексон (21), Редик (7), Хэйс (5), Харт (3), Александер-Уокер (0), Уильямс (0).

Денвер: Мюррэй (14 + 6 передач), Йокич (13 + 6 передач), Миллсэп (10), Харрис (9), Крэйг (2) - старт; Портер (15), Грант (14), Бизли (11), Пламли (10 + 7 подборов), Моррис (9 + 8 передач), Чанчар (0), Вандербилт (0), Эрнангомес (0).

Клипперс - Сан-Антонио 103:97 (23:24, 27:24, 30:27, 23:22)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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