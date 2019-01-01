Роскошный розыгрыш Симмонса и бросок Секстона - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 30 октября.

Коллин Секстон Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Аарона Гордона, Бена Симмонса, Коллина Секстона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также феноменальный проход и бросок Реддиша, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.