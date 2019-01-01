Роскошный розыгрыш Симмонса и бросок Секстона - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 30 октября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Аарона Гордона, Бена Симмонса, Коллина Секстона и других звездных баскетболистов.
Смотрите также феноменальный проход и бросок Реддиша, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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