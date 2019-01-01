Михайлюк провел дебютный матч за Детройт в новом сезоне

В поединке против Торонто украинец набрал 9 очков.

Свингмен Детройт Пистонс Святослав Михайлюк провел свой первый поединок за команду в текущем сезоне НБА.

Украинец вышел на паркет в матче против Торонто Рэпторс и отыграл 8 минут 34 секунды. За это время Михайлюк заработал 9 очков (реализовал 3 из 4-х трехочковых), а также совершил 1 подбор.

Отметим, что Святослав не спас Детройт от поражения - Пистонс проиграли со счетом 125:113.

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