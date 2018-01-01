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Карри сломал руку в матче против Финикса

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Игрок Голден Стэйт получил перелом руки на 21-й минуте поединка.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

В очередном игровом дне НБА Голден Стэйт провел матч с Финиксом.

В этом поединке серьезную травму получил защитник Уорриорз Стефен Карри. На 21-й минуте встречи баскетболист столкнулся с Аароном Бэйнсом и неудачно приземлился, поломав левую руку.

Отметим, что к этому моменту Карри успел набрать 9 очков.

Стоит сказать, что Голден Стэйт проиграл Финиксу со счетом 110:121.

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня в НБА.

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Теги: Стефен Карри, Стеф Карри, Голден Стэйт Уорриорз, Голден Стэйт, баскетбол, НБА, NBA
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