Карри сломал руку в матче против Финикса

Игрок Голден Стэйт получил перелом руки на 21-й минуте поединка.

В очередном игровом дне НБА Голден Стэйт провел матч с Финиксом.

В этом поединке серьезную травму получил защитник Уорриорз Стефен Карри. На 21-й минуте встречи баскетболист столкнулся с Аароном Бэйнсом и неудачно приземлился, поломав левую руку.

Отметим, что к этому моменту Карри успел набрать 9 очков.

Стоит сказать, что Голден Стэйт проиграл Финиксу со счетом 110:121.

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня в НБА.