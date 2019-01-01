НБА: Кливленд обыграл Чикаго, Детройт с Михайлюком уступил Торонто
Кливленд - Чикаго 117:111 (25:26, 25:27, 30:29, 37:29)
Кливленд: Томпсон (23 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Секстон (18), Лав (17 + 20 подборов + 6 передач), Осман (12), Гарлэнд (9) - старт; Кларксон (17), Нэнс (12), Портер (9), Деллаведова (0).
Чикаго: Лавин (16), Маркканен (16 + 8 подборов), Портер (15), Картер (15 + 8 подборов), Саторански (8 + 8 передач) - старт; Янг (14), Корнет (9), Уайт (8), Данн (8), Арчидиаконо (2).
Орландо - Нью-Йорк 95:83 (22:25, 20:19, 30:23, 23:16)
Орландо: Вучевич (21 + 13 подборов), Гордон (15 + 11 подборов), Фурнье (14), Айзек (10 + 7 подборов), Огастин (5 + 7 передач) - старт; Амину (9 + 8 подборов), Бамба (9), Фульц (7), Картер-Уильямс (3), Росс (2).
Нью-Йорк: Рэндл (16 + 10 подборов + 7 передач), Робинсон (12), Барретт (9), М-с Моррис (9 + 4 блок-шота), Эллингтон (2) - старт; Портис (12 + 10 подборов), Нокс (10), Ниликина (7), Гибсон (4), Дотсон (2).
Филадельфия - Миннесота 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17)
Филадельфия: Эмбиид (19), Харрис (18 + 9 подборов), Симмонс (16 + 7 передач + 6 потерь), Ричардсон (12), Хорфорд (12 + 16 подборов) - старт; Коркмаз (17), Тайбулл (9), Эннис (8 + 11 подборов), Скотт (4), Болден (2), Нето (0), О’Куинн (0).
Миннесота: Уиггинс (19), Тиг (15), Таунс (13), Ковингтон (7), Грэм (6) - старт; Напьер (13), Калвер (6), Лэйман (6), Белл (5), Окоги (3), Вонле (2).
Бостон - Милуоки 116:105 (19:34, 23:24, 38:18, 36:29)
Бостон: Уокер (32 + 6 передач), Тейтум (25), Хэйворд (21 + 10 подборов + 7 передач), Смарт (19 + 6 передач), Тайс (11 + 9 подборов) - старт; Оджелей (3), Г. Уильямс (2), Р. Уильямс (2), Эдвардс (1), Уонамейкер (0), Грин (0), Лэнгфорд (0).
Милуоки: Миддлтон (26), Я. Адетокумбо (22 + 14 подборов), Б. Лопес (10), Бледсоу (7), Мэттьюз (3) - старт; Хилл (12), Корвер (9), Ильясова (7 + 7 подборов), Коннотон (6), Р. Лопес (3).
Бруклин - Индиана 108:118 (31:31, 32:29, 20:30, 25:28)
Бруклин: Ирвинг (28 + 7 подборов + 6 передач), Леверт (15), Харрис (13), Принс (8), Джордан (8 + 17 подборов) - старт; Динуидди (20 + 7 передач), Аллен (8 + 8 подборов), Темпл (4), Нваба (2), Куруц (2), Пинсон (0), Муса (0).
Индиана: Сабонис (29 + 8 подборов), Лэмб (25 + 7 подборов), Брогдон (21 + 8 подборов + 13 передач), Уоррен (20), Тернер (7) - старт; Макдермотт (6), Дж. Холидэй (5 + 7 подборов), А. Холидэй (3), Макконнелл (2), Битадзе (0).
Торонто - Детройт 125:113 (37:28, 27:30, 37:27, 24:28)
Торонто: Сиакам (30), Лаури (20 + 8 передач), Ванвлит (13 + 11 передач), Ануноби (13 + 8 подборов), Марк Газоль (6) - старт; Пауэлл (19), Ибака (19), Маккоу (5), Томас (0), Дэвис (0), Буше (0).
Детройт: Драммонд (21 + 22 подбора + 5 потерь), М-ф Моррис (16), Фрэйзер (7), Снелл (6), Кеннард (3 + 7 передач) - старт; Гэллоуэй (17), Роуз (16 + 10 передач), Михайлюк (9), Вуд (9), Макер (8), Браун (1).
Вашингтон - Хьюстон 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48)
Вашингтон: Бил (46 + 8 передач + 5 потерь), Хачимура (23), Брайант (13 + 12 подборов + 4 блок-шота), Смит (6), Бонга (6) - старт; Бертанс (21), Томас (17 + 10 передач + 5 потерь), Браун (14), Вагнер (12).
Хьюстон: Харден (59 + 9 передач), Капела (21 + 12 подборов), Уэстбрук (17 + 10 подборов + 12 передач), Хауз (16 + 7 подборов), Такер (9) - старт; Гордон (15), Риверс (11), Маклемор (3), Сефолоша (3), Андерсон (3), Чендлер (2).
Оклахома-Сити - Портленд 99:102 (17:24, 27:25, 25:19, 30:34)
Оклахома-Сити: Пол (21), Галлинари (15), Ноэл (15 + 14 подборов), Гилджес-Александер (13 + 8 подборов), Фергюсон (2) - старт; Шредер (17), Диалло (12 + 10 подборов), Мускала (4), Бэйзли (0).
Портленд: Лиллард (23 + 7 подборов + 13 передач), Макколлум (22 + 7 потерь), Уайтсайд (12 + 12 подборов), Худ (9), Толливер (6) - старт; Бэйзмор (14), Саймонс (7), Лабиссьер (7), Хезоня (2), Трент (0).
Юта - Клипперс 110:96 (33:23, 19:28, 38:20, 20:25)
Юта: Конли (29), Митчелл (24), Богданович (14), Гобер (13 + 7 подборов), О'Нил (0) - старт; Инглс (10 + 7 передач), Мудиай (8), Грин (8), Дэвис (4 + 9 подборов), Уильямс-Госс (0), Кидд (0), Ньянг (0), Брэдли (0).
Клипперс: Уильямс (24 + 5 потерь), Беверли (8), Зубац (8 + 8 подборов), Шэмет (5), Паттерсон (3) - старт; Грин (23 + 8 подборов), Харрелл (10), Робинсон (9 + 5 потерь), Мэнн (4), Харклесс (2), Уолтон (0), Макгрудер (0), Кабенгеле (0).
Сакраменто - Шарлотт 111:118 (33:30, 33:31, 18:32, 27:25)
Сакраменто: Хилд (23), Барнс (22 + 7 подборов), Холмс (17 + 9 подборов), Фокс (16 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Бьелица (11) - старт; Богданович (12), Джозеф (5), Ариза (3), Гэбриэл (2), Дедмон (0).
Шарлотт: Вашингтон (23 + 8 подборов), Розир (22 + 6 передач), Бриджес (17 + 5 потерь), Зеллер (12 + 15 подборов), Бэйкон (3) - старт; Монк (18), Грэм (12 + 9 передач), Марв. Уильямс (11), Коди Мартин (0).
Голден Стэйт - Финикс 110:121 (14:43, 32:29, 21:23, 43:26)
Голден Стэйт: Паскалл (20), Робинсон (17), Расселл (15 + 7 подборов + 6 передач), Карри (9 + 6 передач), Грин (4) - старт; Коули-Стайн (12), Боумэн (10), Пул (9), Беркс (7), Спеллмен (4), Ли (3).
Финикс: Букер (31), Бэйнс (24 + 13 подборов + 7 передач), Шарич (16 + 9 подборов + 5 перехватов), Рубио (14 + 7 передач), Убре (11 + 7 подборов) - старт; К. Джонсон (12), Камински (4), Диалло (4), Бриджес (3), Т. Джонсон (2), Картер (0), Окобо (0).
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