Феноменальный проход и бросок Реддиша - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 29-е октября.

Кэмерон Реддиш Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Джабари Паркера, Кэмерона Реддиша, Энтони Дэвиса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также слэм-данк Эмбиида и его оригинальный пас, которые попали в список лучших моментов другого игрового дня НБА.