Дэвис установил рекорд в Лейкерс

Баскетболист уже в четвертом матче за свою новую команду побил достижение своего одноклубника.

Лос-Анджелес Лейкерс в домашнем матче обыграли Мемфис (120:91) в рамках очередного матча НБА.

Отметим, что тяжелый форвард Энтони Дэвис установил новый рекорд калифорнийской команды. Баскетболист исполнил больше всех точных штрафных за один матч - 26 попаданий.

Прежний рекорд принадлежал его нынешнему одноклубнику Дуайту Ховарду, который в 2013 году в матче против Орландо достиг отметки в 25 попаданий.

Отметим, что это был четвертый матч Дэвис за Лейкерс. На его счету 40 очков и 20 подборов.