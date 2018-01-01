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Дэвис установил рекорд в Лейкерс

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Баскетболист уже в четвертом матче за свою новую команду побил достижение своего одноклубника.
Энтони Дэвис
Энтони Дэвис
Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс в домашнем матче обыграли Мемфис (120:91) в рамках очередного матча НБА.

Отметим, что тяжелый форвард Энтони Дэвис установил новый рекорд калифорнийской команды. Баскетболист исполнил больше всех точных штрафных за один матч - 26 попаданий. 

Прежний рекорд принадлежал его нынешнему одноклубнику Дуайту Ховарду, который в 2013 году в матче против Орландо достиг отметки в 25 попаданий.

Отметим, что это был четвертый матч Дэвис за Лейкерс. На его счету 40 очков и 20 подборов.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Энтони Дэвис, Лос-Анджелес Лейкерс
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