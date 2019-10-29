ЛеБрон Джеймс 16 лет назад начал свой путь в НБА

Американец стал настоящей звездой.

ЛеБрон Джеймс Getty Images

Звезда НБА, баскетболист Лейкерс ЛеБрон Джеймс в этот день, 29 октября, 16 лет назад дебютировал в Национальной баскетбольной лиге.

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В этот день, 29-го октября 2003 года, состоялся дебют будущей звезды НБА баскетболиста Леброна Джеймса.

Американский баскетболист был выбран под первым номеров драфте командой Кливленд Кавальерс.

В дебютном матче ЛеБрон Джеймс сумел всех удивить. Он за игру набрал впечатляющую статистику: 25 очков, 6 подборов и 9 результативных передач.

16 years ago today, LeBron made his debut 👑👑👑pic.twitter.com/LnOru3Mdyr — Complex Sports (@ComplexSports) October 29, 2019

Отметим, что школьную форму баскетболиста продали больше, чем за 100 тысяч долларов.