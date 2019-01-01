Слэм-данк Эмбиида и его оригинальный пас - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 28-е октября.

Джоэл Эмбиид Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Келли Обри, Омари Спеллмена, Ришона Холмса, Джоэла Эмбиида и других звездных баскетболистов.

Смотрите также передачу ЛеБрона на Дэвиса и роскошный бросок Ирвинга, которые попали в список лучших моментов другого игрового дня НБА.