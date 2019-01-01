Детройт обыграл Индиану, Голден Стэйт справился с Новым Орлеаном
Детройт - Индиана 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23)
Детройт: Драммонд (18 + 18 подборов + 6 потерь), Кеннард (14), Снелл (8), М-ф Моррис (8), Фрэйзер (2 + 8 передач) - старт; Вуд (19 + 12 подборов), Браун (11 + 7 подборов), Роуз (10 + 6 передач), Гэллоуэй (6), Макер (0).
Индиана: Сабонис (21 + 14 подборов), Уоррен (19 + 5 перехватов), Тернер (16), Брогдон (15 + 8 подборов + 11 передач), Самнер (5) - старт; Макконнелл (6), Дж. Холидэй (6), Лиф (6), Макдермотт (0).
Нью-Йорк - Чикаго 105:98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18)
Нью-Йорк: Барретт (19 + 15 подборов), Рэндл (13 + 14 подборов + 8 потерь), М-с Моррис (10), Робинсон (10 + 9 подборов), Пэйтон (3) - старт; Портис (28 + 11 подборов), Нокс (14), Эллингтон (8), Ниликина (0), Гибсон (0).
Чикаго: Лавин (21), Картер (20 + 10 подборов), Маркканен (18), Портер (7), Саторански (2) - старт; Янг (15), Уайт (5), Арчидиаконо (5), Данн (3), Корнет (2).
Атланта - Филадельфия 103:105 (40:31, 25:32, 18:19, 20:23)
Атланта: Янг (25 + 9 передач + 7 потерь), Коллинз (16 + 8 подборов), Хантер (14 + 9 подборов), Лень (5), Реддиш (4) - старт; Фернанду (11), Бембри (7), Хертер (6), Паркер (6), Картер (4), Джонс (3), Тернер (2).
Филадельфия: Эмбиид (36 + 13 подборов + 7 потерь), Ричардсон (14), Симмонс (13 + 6 передач), Харрис (13), Хорфорд (5 + 9 подборов + 4 блок-шота) - старт; Милтон (9), Тайбулл (8), Эннис (3), Коркмаз (2), О’Куинн (2), Скотт (0).
Торонто - Орландо 104:95 (31:22, 20:24, 27:21, 26:28)
Торонто: Лаури (26 + 6 передач), Сиакам (24 + 9 подборов), Ванвлит (14 + 6 передач), Ануноби (12 + 8 подборов + 5 перехватов), Марк Газоль (10 + 10 подборов) - старт; Ибака (9 + 10 подборов), Пауэлл (4), Маккоу (3), Буше (2), Дэвис (0).
Орландо: Айзек (24 + 7 подборов), Фурнье (18), Огастин (10), Вучевич (5 + 12 подборов), Гордон (2) - старт; Фульц (13), Росс (11), Амину (7), Бамба (5), Картер-Уильямс (0).
Хьюстон - Оклахома-Сити 116:112 (22:35, 30:27, 39:18, 25:32)
Хьюстон: Харден (40 + 7 передач), Уэстбрук (21 + 12 подборов + 9 передач + 5 потерь), Такер (17 + 9 подборов), Капела (15 + 7 подборов + 5 потерь), Хауз (9) - старт; Гордон (10), Риверс (4), Маклемор (0), Сефолоша (0), Чендлер (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (22 + 9 подборов), Галлинари (17), Пол (15 + 6 потерь), Адамс (6 + 12 подборов), Фергюсон (0) - старт; Шредер (22 + 7 передач), Ноэл (15), Диалло (9), Надер (3), Бэйзли (3), Бертон (0).
Милуоки - Кливленд 129:112 (30:31, 29:21, 32:28, 38:32)
Милуоки: Миддлтон (21 + 8 подборов), Б. Лопес (16), Бледсоу (14 + 8 передач), Мэттьюз (14), Я. Адетокумбо (14 + 10 подборов + 7 передач) - старт; Хилл (19 + 8 подборов), Коннотон (17), Корвер (9), Ильясова (3), Р. Лопес (2), Дивинченцо (0), Уилсон (0).
Кливленд: Секстон (18), Томпсон (17 + 13 подборов), Лав (15 + 16 подборов), Осман (10), Гарлэнд (9) - старт; Кларксон (17), Нэнс (15 + 8 подборов), Деллаведова (5), Портер (4), Кук (2), Маккинни (0).
Новый Орлеан - Голден Стэйт 123:134 (23:27, 32:45, 24:31, 44:31)
Новый Орлеан: Ингрэм (27 + 10 подборов + 6 передач), Болл (12 + 9 передач), Харт (12), Окафор (6), Редик (5) - старт; Хэйс (19), Уильямс (16), Александер-Уокер (15 + 9 передач), Джексон (9), Мелли (2).
Голден Стэйт: Карри (26 + 11 передач), Расселл (24 + 7 подборов + 8 передач), Грин (16 + 17 подборов + 10 передач), Пул (13), Робинсон (12 + 9 подборов) - старт; Ли (23 + 11 подборов), Спеллмен (8 + 8 подборов), Паскаль (8), Крисс (4), Боумэн (0), Эванс (0).
Сан-Антонио - Портленд 113:110 (19:33, 26:18, 37:20, 31:39)
Сан-Антонио: Дерозан (27 + 7 подборов + 5 потерь), Олдридж (15 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Форбс (14 + 7 подборов), Мюррей (7 + 7 подборов + 8 передач), Лайлс (0 + 8 подборов) - старт; Уайт (21), Миллс (12), Гэй (8), Белинелли (7), Пелтль (2).
Портленд: Лиллард (28 + 9 подборов + 7 передач), Макколлум (27), Худ (11), Уайтсайд (8 + 7 подборов), Толливер (5 + 10 подборов) - старт; Саймонс (10), Лабиссьер (10), Хезоня (8), Бэйзмор (3).
Финикс - Юта 95:96 (21:28, 18:18, 31:24, 25:26)
Финикс: Букер (21), Убре (18), Бэйнс (12), Рубио (10 + 10 подборов + 8 передач), Шарич (4) - старт; Картер (15), Камински (10 + 8 подборов), К. Джонсон (3), Т. Джонсон (2), Бриджес (0).
Юта: Богданович (29 + 5 потерь), Митчелл (25), Гобер (15 + 18 подборов + 5 потерь), О'Нил (7), Конли (1) - старт; Грин (8), Мудиай (6), Инглс (3 + 9 подборов), Ньянг (2), Дэвис (0).
Сакраменто - Денвер 94:101 (28:21, 25:26, 17:30, 24:24)
Сакраменто: Фокс (20 + 9 передач), Барнс (12 + 8 подборов), Бьелица (12), Хилд (5 + 5 потерь), Дедмон (4) - старт; Холмс (24 + 13 подборов), Ариза (9), Богданович (6 + 6 передач), Джозеф (2).
Денвер: Мюррэй (18), Харрис (17), Бартон (13 + 9 подборов), Миллсэп (9), Йокич (9 + 13 подборов) - старт; Пламли (10 + 7 подборов), Грант (9), Бизли (8), Моррис (6), Крэйг (2 + 8 подборов).
Клипперс - Шарлотт 111:96 (29:28, 28:26, 29:20, 25:22)
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