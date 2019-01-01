Украинец, вероятно, пропустит несколько матчей НБА.

Центровой Атланты Хоукс Алексей Лень получил травму ребра.

Как сообщает The Athletic, со своим повреждением украинец уже провел несколько матчей, но теперь ему все же придется немного отдохнуть, чтобы полностью восстановиться.

Отметим, что Лень отыграл 2 матча за Хоукс, в которых в среднем набирал по 3,5 очка.

В следующем матче Атланте предстоит сыграть против Филадельфии.

Ранее сообщалось, что последнем матче против Детройта Алексей Лень набрал 4 очка.