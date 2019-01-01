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Лень получил травму ребра

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Украинец, вероятно, пропустит несколько матчей НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Атланты Хоукс Алексей Лень получил травму ребра.

Как сообщает The Athletic, со своим повреждением украинец уже провел несколько матчей, но теперь ему все же придется немного отдохнуть, чтобы полностью восстановиться.

Отметим, что Лень отыграл 2 матча за Хоукс, в которых в среднем набирал по 3,5 очка.

В следующем матче Атланте предстоит сыграть против Филадельфии.

Ранее сообщалось, что последнем матче против Детройта Алексей Лень набрал 4 очка.

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Теги: Алексей Лень, баскетбол, Атланта Хоукс, NBA, НБА, травма
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