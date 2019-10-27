НБА: Оклахома разгромила Голден Стэйт, Шарлотт крупно уступил Лейкерс
Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 27-е октября.
Оклахома-Сити - Голден Стэйт 120:92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24)
Оклахома-Сити: Галлинари (21), Гилджес-Александер (19 + 9 подборов), Фергюсон (13), Пол (10), Адамс (8 + 9 подборов) - старт; Шредер (22 + 8 подборов + 6 передач), Диалло (8), Ноэл (6), Бэйзли (5 + 7 подборов), Бертон (3), Надер (3), Мускала (2), Пэттон (0).
Голден Стэйт: Карри (23 + 8 подборов), Грин (10), Крисс (10), Расселл (6), Робинсон (3) - старт; Паскаль (10), Спеллмен (9 + 8 подборов), Пул (6), Ли (6), Боумэн (5), Эванс (4).
Мемфис - Бруклин 134:133 OT (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13)
Даллас - Портленд 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)
Миннесота - Майами 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)
Лейкерс - Шарлотт 120:101 (30:28, 33:34, 24:18, 33:21)
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