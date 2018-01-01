НБА: Милуоки проиграл Майами в овертайме, Кливленд обыграл Индиану
Милуоки – Майами 126:131 OT (33:29, 37:24, 23:29, 28:39, 5:10)
Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 17 подборов + 9 передач + 8 потерь), Миддлтон (25), Мэттьюз (14), Б. Лопес (12 + 7 подборов), Бледсоу (10 + 7 подборов) – старт; Корвер (14), Ильясова (11), Р. Лопес (6), Хилл (5), Коннотон (0), Браун (0).
Майами: Адебайо (19 + 13 подборов + 8 передач), Нанн (18), Хирро (14), Уинслоу (10 + 13 подборов + 7 передач), Ленард (8 + 7 подборов) – старт; Драгич (25 + 8 передач), Джонс (14), Олиник (14), Робинсон (9), Силва (0).
Детройт – Филадельфия 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)
Детройт: М-ф Моррис (17), Драммонд (13 + 12 подборов), Фрэйзер (6), Браун (3), Снелл (3 + 6 передач) – старт; Роуз (31 + 6 потерь), Кеннард (16), Вуд (11), Гэллоуэй (9), Макер (2).
Филадельфия: Харрис (29 + 7 подборов), Хорфорд (23 + 9 подборов), Симмонс (13 + 10 передач + 7 перехватов + 5 потерь), Ричардсон (10 + 6 передач), Тайбулл (0) – старт; Скотт (17), Милтон (10), Эннис (9), Нето (4), О’Куинн (2), Коркмаз (0).
Нью-Йорк – Бостон 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)
Нью-Йорк: Барретт (26 + 7 подборов + 5 потерь), Робинсон (17), М-с Моррис (12 + 7 подборов), Рэндл (10 + 10 подборов + 5 потерь), Пэйтон (8) – старт; Портис (8 + 11 подборов), Нокс (7 + 8 подборов), Дотсон (3), Трир (2), Гибсон (2), Смит (0), Ниликина (0).
Бостон: Уокер (32), Браун (19), Тейтум (15 + 9 подборов), Хэйворд (9), Уильямс (4 + 7 подборов) – старт; Смарт (12), Эдвардс (10), Г. Уильямс (7), Фалл (4), Уонамейкер (2), Оджелей (2), Пуарье (2), Грин (0).
Атланта – Орландо 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)
Атланта: Янг (39 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Коллинз (9 + 12 подборов + 4 блок-шота), Хантер (6), Реддиш (6), Лень (3) – старт; Хертер (10), Паркер (10), Бембри (9 + 7 подборов), Фернанду (4), Джонс (4), Картер (2), Тернер (1).
Орландо: Фурнье (23), Вучевич (16 + 10 подборов), Огастин (14), Гордон (10 + 7 подборов), Айзек (8 + 4 блок-шота) – старт; Фульц (12), Росс (8), Картер-Уильямс (5), Бамба (2), Амину (1).
Чикаго – Торонто 84:108 (23:24, 17:24, 22:36, 22:24)
Чикаго: Картер (12 + 11 подборов), Лавин (11), Портер (9), Маркканен (9 + 7 подборов), Саторански (8) – старт; Уайт (8), Корнет (7), Арчидиаконо (6), Харрисон (5), Янг (5), Валентайн (3), Данн (1), Гэффорд (0).
Торонто: Сиакам (19), Ануноби (17 + 4 блок-шота), Ванвлит (16 + 6 передач), Лаури (11 + 7 подборов + 8 передач), Марк Газоль (5 + 10 подборов) – старт; Ибака (18 + 7 подборов), Пауэлл (7), Томас (6), Дэвис (4), Джонсон (2), Буше (2), Холлис-Джефферсон (1), Миллер (0).
Юта – Сакраменто 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)
Юта: Богданович (26), Митчелл (15), Конли (12 + 8 передач), О'Нил (7), Гобер (6) – старт; Ньянг (12), Мудиай (10), Грин (9), Инглс (8), Брэдли (6), Дэвис (2 + 7 подборов), Уильямс-Госс (0), Кидд (0).
Сакраменто: Дедмон (11 + 7 потерь), Фокс (9), Барнс (7), Бьелица (7), Хилд (3) – старт; Богданович (10), Джозеф (8), Гэбриэл (8), Феррелл (7), Холмс (6), Джеймс (5), Ариза (0), Свэниган (0).
Кливленд – Индиана 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)
Кливленд: Томпсон (25 + 13 подборов), Лав (21 + 13 подборов + 9 передач), Секстон (18), Гарлэнд (12), Осман (1) – старт; Кларксон (15), Нэнс (9), Портер (6), Хенсон (3), Деллаведова (0), Маккинни (0), Кук (0).
Индиана: Брогдон (30 + 10 передач), Сабонис (14 + 5 потерь), Уоррен (12), Тернер (11 + 11 подборов), Самнер (10) – старт; Дж. Холидэй (10), Лиф (5), Макдермотт (3), Макконнелл (2), Битадзе (2).
Хьюстон – Новый Орлеан 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)
Хьюстон: Харден (29 + 8 потерь), Уэстбрук (28 + 10 подборов + 13 передач), Такер (16), Хауз (15 + 8 подборов), Капела (15) – старт; Гордон (13), Риверс (8), Чендлер (2), Маклемор (0), Сефолоша (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (35 + 15 подборов), Харт (23), Болл (18 + 10 передач), Редик (14 + 5 потерь), Фэйворс (4) – старт; Мелли (10), Джексон (9), Окафор (6), Александер-Уокер (2), Уильямс (2).
Сан-Антонио – Вашингтон 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)
Сан-Антонио: Олдридж (27 + 9 подборов), Дерозан (26), Мюррей (19 + 10 подборов), Форбс (16), Лайлс (2 + 7 подборов) – старт; Уайт (10), Гэй (8 + 9 подборов), Миллс (6), Пелтль (6), Уокер (2), Белинелли (2).
Вашингтон: Бил (25 + 11 передач), Смит (19), Хачимура (16 + 8 подборов), Брайант (10 + 7 подборов), Бонга (4) – старт; Бертанс (23), Томас (16), Вагнер (9), Скофилд (0).
Финикс – Клипперс 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)
Финикс: Букер (30 + 8 передач), Убре (20), Шарич (15 + 10 подборов), Бэйнс (14 + 8 подборов), Картер (8 + 6 передач) – старт; Камински (18 + 8 подборов + 6 передач), Т. Джонсон (10), Бриджес (7), Окобо (4), К. Джонсон (4).
Клипперс: Ленард (27 + 8 подборов + 10 передач), Беверли (11 + 7 подборов), Зубац (7), Шэмет (6), Паттерсон (5 + 7 подборов) – старт; Харрелл (28 + 7 подборов), Уильямс (23 + 5 потерь), Грин (13), Харклесс (2), Робинсон (0), Мэнн (0), Мотли (0).
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