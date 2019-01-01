Передача ЛеБрона на Дэвиса и роскошный бросок Ирвинга - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 25-е октября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кайри Ирвинга, Торри Крэйга, Шая Жильжо-Александера, ЛеБрона Джеймса, Энтони Дэвиса и других звездных баскетболистов.
Смотрите также шикарный бросок Ирвинга и слэм-данк Джонса, которые попали в список лучших моментов другого игрового дня НБА.
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