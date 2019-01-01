Передача ЛеБрона на Дэвиса и роскошный бросок Ирвинга - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 25-е октября.

ЛеБрон Джеймс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кайри Ирвинга, Торри Крэйга, Шая Жильжо-Александера, ЛеБрона Джеймса, Энтони Дэвиса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарный бросок Ирвинга и слэм-данк Джонса, которые попали в список лучших моментов другого игрового дня НБА.