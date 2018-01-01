НБА: Лейкерс обыграл Юту, Торонто уступил Бостону
Бостон - Торонто 112:106 (22:21, 28:28, 26:33, 36:24)
Бостон: Браун (25 + 9 подборов), Тейтум (25 + 9 подборов), Уокер (22), Хэйворд (15 + 8 подборов), Тайс (1) - старт; Смарт (10), Уильямс (6), Уонамейкер (4), Г. Уильямс (4 + 7 подборов), Грин (0), Оджелей (0).
Торонто: Сиакам (33 + 8 подборов + 5 потерь), Лаури (29 + 7 передач), Ануноби (9 + 8 подборов), Ванвлит (8 + 6 передач), Марк Газоль (1) - старт; Ибака (13 + 8 подборов), Пауэлл (7), Дэвис (3), Джонсон (3).
Шарлотт - Миннесота 99:121 (32:30, 24:28, 25:45, 18:18)
Шарлотт: Бриджес (17), Розир (11 + 10 передач), Вашингтон (10 + 10 подборов), Бэйкон (8), Бийомбо (8) - старт; Грэм (24), Эрнангомес (6), Кидд-Гилкрист (5), Калеб Мартин (4), Коди Мартин (4), Макдэниэлс (2), Монк (0), Марв. Уильямс (0).
Миннесота: Таунс (37 + 15 подборов + 8 передач), Уиггинс (16), Грэм (12), Ковингтон (8), Тиг (4) - старт; Окоги (14), Лэйман (12), Вонле (7), Напьер (5 + 9 передач), Белл (4), Дженг (2), Калвер (0), Мартин (0).
Бруклин - Нью-Йорк 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26)
Бруклин: Ирвинг (26), Харрис (13), Леверт (12 + 6 потерь), Принс (11), Аллен (4 + 11 подборов) - старт; Динуидди (20), Куруц (9), Джордан (7 + 11 подборов), Темпл (6), Нваба (5).
Нью-Йорк: Барретт (16 + 6 перехватов + 5 потерь), Рэндл (14 + 11 подборов + 6 потерь), М-с Моррис (11), Пэйтон (10), Робинсон (6 + 7 подборов) - старт; Трир (22), Нокс (16), Эллингтон (9), Портис (2), Гибсон (2), Смит (1).
Мемфис - Чикаго 102:110 (29:25, 31:22, 21:32, 21:31)
Мемфис: Джарен Джексон (23 + 11 подборов), Краудер (13 + 9 подборов), Морэнт (10), Валанчюнас (10 + 13 подборов), Брукс (6) - старт; Кларк (14), Андерсон (9), Гудурич (7), Аллен (6), Джонс (4).
Чикаго: Лавин (37), Саторански (9), Маркканен (9 + 11 подборов + 5 потерь), Картер (7 + 7 подборов), Портер (4) - старт; Уайт (25), Янг (7), Данн (6), Харрисон (3), Корнет (3), Арчидиаконо (0).
Новый Орлеан - Даллас 116:123 (41:27, 23:45, 29:23, 23:28)
Новый Орлеан: Ингрэм (25 + 8 подборов), Фэйворс (16 + 7 подборов), Болл (15 + 8 подборов), Холидэй (8 + 8 передач), Редик (3) - старт; Харт (16 + 9 подборов), Джексон (10), Уильямс (9), Александер-Уокер (6 + 6 передач), Мелли (4), Окафор (4).
Даллас: Дончич (25 + 10 подборов + 10 передач), Порзингис (24 + 5 блок-шотов), Брансон (14 + 8 подборов), Финни-Смит (7), Ли (2) - старт; Райт (20 + 7 подборов + 5 перехватов), Сет Карри (8), Хардуэй (8), Клебер (8 + 10 подборов), Джексон (7).
Оклахома-Сити - Вашингтон 85:97 (24:28, 22:24, 24:26, 15:19)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 7 подборов), Галлинари (18), Адамс (7 + 14 подборов), Пол (6 + 5 потерь), Фергюсон (0) - старт; Шредер (9), Диалло (7 + 5 потерь), Бэйзли (5), Мускала (3), Надер (2), Бертон (0), Ноэл (0).
Вашингтон: Брайант (21 + 11 подборов), Хачимура (19), Бил (17), Бонга (6), Смит (4) - старт; Бертанс (13), Вагнер (10 + 7 подборов + 5 потерь), Скофилд (7), Чиозза (0), Мэтьюз (0).
Денвер - Финикс 108:107 OT (15:21, 24:24, 25:17, 31:33, 13:12)
Денвер: Мюррэй (27 + 7 подборов), Йокич (23 + 14 подборов + 12 передач + 5 потерь), Харрис (13), Миллсэп (8), Бартон (5) - старт; Бизли (17), Грант (13), Пламли (2), Моррис (0), Крэйг (0 + 4 блок-шота).
Финикс: Убре (23 + 8 подборов), Букер (18 + 7 передач), Бэйнс (15 + 7 подборов), Рубио (9 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Шарич (6 + 8 подборов) - старт; Камински (19 + 11 подборов), Т. Джонсон (9), Картер (6), Бриджес (2), Диалло (0).
Сакраменто - Портленд 112:122 (27:25, 30:32, 27:37, 28:28)
Сакраменто: Фокс (28), Хилд (21), Барнс (13), Бьелица (9 + 7 подборов), Дедмон (6 + 8 подборов) - старт; Богданович (16), Холмс (10), Джозеф (5), Феррелл (2), Джеймс (2), Ариза (0), Свэниган (0), Гэбриэл (0).
Портленд: Лиллард (35), Уайтсайд (22 + 9 подборов), Макколлум (19), Коллинз (9), Худ (8) - старт; Саймонс (15), Бэйзмор (9 + 8 подборов), Хезоня (5), Трент (0), Литтл (0), Лабиссьер (0), Толливер (0).
Лейкерс - Юта 95:86 (24:17, 19:20, 31:18, 21:31)
Лейкерс: Джеймс (32 + 7 подборов + 10 передач), Дэвис (21 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Грин (9), Брэдли (9), Макги (0) - старт; Дэниелс (15), Кук (4), Карузо (2), Ховард (2 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (1), Норвелл (0), Дадли (0), К. Адетокумбо (0).
Юта: Митчелл (24), Конли (13), Гобер (8 + 9 подборов), Грин (5), Инглс (2) - старт; Мудиай (12), Ньянг (10), О'Нил (8), Дэвис (2), Брэдли (2), Уильямс-Госс (0), Кидд (0), Брэнтли (0).
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