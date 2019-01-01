Картер установил уникальный рекорд в НБА

Американец стал первым игроком, выступавшим в 22 сезонах.

Атакующий защитник Атланты Хоукс Винс Картер стал автором уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации.

Баскетболист вышел на паркет в первом матче сезона против Детройт Пистонс (117:110). Таким образом, американец начал свой 22-й сезон в НБА.

В общей сложности он сыграл 10 минут, не заработал ни одного очка, но отдал передачу.

Таким образом, Картер обошел по этому показателю уже завершивших карьеру Роберта Пэриша, Кевина Уиллиса, Кевина Гарнетта и Дирка Новицки, у которых на счету по 21 сезону в НБА.