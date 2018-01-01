Четыре очка Леня помогли Атланте обыграть Детройт

Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке.

Центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче своей команды в рамках регулярного сезона НБА против Детройта.

Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке и отыграл 24 минуты. За это время Алексей набрал 4 очка, сделал 6 подборов и дважды сфолил.

Примечательно, что в Детройте выступает другой украинец - Святослав Михайлюк, но он участие в поединке не принимал.

Напомним, Атланта Хоукс обыграла Детройт Пистонс со счетом 117:100.