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Четыре очка Леня помогли Атланте обыграть Детройт

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Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

Центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче своей команды в рамках регулярного сезона НБА против Детройта.

Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке и отыграл 24 минуты. За это время Алексей набрал 4 очка, сделал 6 подборов и дважды сфолил. 

Примечательно, что в Детройте выступает другой украинец - Святослав Михайлюк, но он участие в поединке не принимал.

Напомним, Атланта Хоукс обыграла Детройт Пистонс со счетом 117:100.

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Теги: Алексей Лень, Атланта Хоукс, Детройт Пистонс, НБА, баскетбол, NBA
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