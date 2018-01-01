Четыре очка Леня помогли Атланте обыграть Детройт
Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке.
Центровой Атланты Алексей Лень принял участие в матче своей команды в рамках регулярного сезона НБА против Детройта.
Украинец вышел на паркет в стартовой пятерке и отыграл 24 минуты. За это время Алексей набрал 4 очка, сделал 6 подборов и дважды сфолил.
Примечательно, что в Детройте выступает другой украинец - Святослав Михайлюк, но он участие в поединке не принимал.
Напомним, Атланта Хоукс обыграла Детройт Пистонс со счетом 117:100.
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