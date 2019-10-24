НБА: Атланта с Ленем обыграла Детройт Михайлюка, Клипперс разгромил Голден Стэйт
Детройт - Атланта - 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26)
Детройт: Драммонд (21 + 12 подборов), Снелл (9), М-ф Моррис (7), Джексон (5), Браун (2) - старт; Роуз (27), Кеннард (13), Гэллоуэй (8), Фрэйзер (7), Макер (1).
Атланта: Янг (38 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Коллинз (18 + 10 подборов), Хантер (14), Лень (4), Реддиш (1 + 7 подборов) - старт; Паркер (18), Тернер (9), Бембри (8), Фернанду (7), Картер (0), Хертер (0).
Хьюстон - Милуоки - 111:117 (30:23, 36:27, 21:28, 24:39)
Хьюстон: Уэстбрук (24 + 16 подборов + 7 передач), Харден (19 + 7 подборов + 14 передач + 7 потерь), Такер (17 + 7 подборов), Капела (13 + 12 подборов), Хауз (8) - старт; Гордон (11), Чендлер (10), Маклемор (6), Риверс (3), Сефолоша (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 13 подборов + 11 передач), Мэттьюз (14), Бледсоу (11), Миддлтон (11 + 8 подборов), Б. Лопес (11 + 5 блок-шотов) - старт; Ильясова (13 + 11 подборов), Коннотон (10), Хилл (8 + 7 передач), Корвер (5), Браун (2), Р. Лопес (2).
Голден Стэйт - Клипперс 122:141 (29:35, 25:30, 33:46, 35:30)
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