Шикарный бросок Ирвинга и слэм-данк Джонса - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем видео лучших моментов дня в НБА за среду, 23-е октября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов игрового дня соревнований сезона-2019/20.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Спенсера Динвидди, Келли Обри, Кайри Ирвинга, Донована Митчелла и других звездных баскетболистов.
Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг в дебютном матче за Бруклин установил новый рекорд НБА.
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