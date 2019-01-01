Переключиться на мобильную версию

Шикарный бросок Ирвинга и слэм-данк Джонса - среди лучших моментов дня в НБА

Комментариев: 0
Представляем видео лучших моментов дня в НБА за среду, 23-е октября.

Кайри Ирвинг
Кайри Ирвинг
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов игрового дня соревнований сезона-2019/20.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Спенсера Динвидди, Келли Обри, Кайри Ирвинга, Донована Митчелла и других звездных баскетболистов.

Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг в дебютном матче за Бруклин установил новый рекорд НБА.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, топ-10, лучшие моменты, видео, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь