Шикарный бросок Ирвинга и слэм-данк Джонса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем видео лучших моментов дня в НБА за среду, 23-е октября.

Кайри Ирвинг Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов игрового дня соревнований сезона-2019/20.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Спенсера Динвидди, Келли Обри, Кайри Ирвинга, Донована Митчелла и других звездных баскетболистов.

Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг в дебютном матче за Бруклин установил новый рекорд НБА.