Ирвинг в дебютном матче за Бруклин установил новый рекорд НБА

Американец набрал 50 очков в первом матче за новую команду.

Кайри Ирвинг в матче против Миннесоты Getty Images

Атакующий защитник Бруклин Нетс Кайри Ирвинг сыграл свой первый поединок за новую команду в матче первого тура НБА против Миннесоты Тимбервулвз.

27-летний американец провел на паркете 38 минут, за которые сумел набрать 50 очков. Как сообщает ESPN, данный результат стал новым рекордом НБА для игрока, который провел дебютный матч за команду. Ранее лучшим по этому показателю был Кики Вандевеге, который в 1984 году смог набрать 47 очков.

Отметим, что Ирвинг по ходу встречи также сделал 8 подборов, отдал 7 результативных передачи и поставил 1 блок-шот.

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Ирвинга в матче против Миннесоты:

Стоит сказать, что результативность Ирвинга не помогла Бруклину победить - матч завершился вничью и в овертайме победу одержала Миннесота.

Вашему вниманию результаты матчей первого тура НБА, которые состоялись 23-го октября.