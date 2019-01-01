НБА: Детройт обыграл Индиану, Бруклин в овертайме уступил Миннесота
Шарлотт - Чикаго 126:125 (37:28, 26:27, 33:40, 30:30)
Шарлотт: Вашингтон (27), Бэйкон (22), Зеллер (15 + 12 подборов), Бриджес (8), Розир (7 + 6 передач) - старт; Грэм (23 + 8 передач), Марв. Уильямс (17), Монк (7), Батюм (0).
Чикаго: Маркканен (35 + 17 подборов), Лавин (16 + 7 передач + 5 потерь), Картер (12 + 9 подборов), Портер (9), Саторански (2) - старт; Уайт (17 + 7 передач), Янг (17), Данн (11), Арчидиаконо (6), Корнет (0).
Индиана - Детройт 110:119 (24:27, 31:27, 31:29, 24:36)
Индиана: Сабонис (27 + 13 подборов), Тернер (25 + 9 подборов), Брогдон (22 + 11 передач), Лэмб (10), Уоррен (10) - старт; Самнер (6), Макдермотт (6), Макконнелл (4), А. Холидэй (0), Дж. Холидэй (0), Лиф (0).
Детройт: Драммонд (32 + 23 подбора + 4 блок-шота), Снелл (10), М-ф Моррис (8), Браун (7), Джексон (5) - старт; Кеннард (30), Роуз (18 + 9 передач), Гэллоуэй (5), Макер (4), Фрэйзер (0), Вуд (0).
Орландо - Кливленд 94:85 (28:24, 27:17, 16:24, 23:20)
Орландо: Вучевич (21 + 9 подборов), Фурнье (16), Огастин (9), Гордон (9), Айзек (3 + 8 подборов) - старт; Фульц (12 + 6 передач), Росс (10), Бамба (7 + 7 подборов), Амину 5 + 7 подборов), Картер-Уильямс (2).
Кливленд: Секстон (16), Томпсон (16 + 11 подборов), Осман (13), Лав (11 + 18 подборов), Гарлэнд (8) - старт; Нэнс (9 + 14 подборов), Кларксон (7), Деллаведова (5), Портер (0).
Бруклин - Миннесота 126:127 OT (22:33, 34:35, 37:20, 22:27, 11:12)
Бруклин: Ирвинг (50 + 8 подборов + 7 передач), Леверт (20 + 5 потерь), Принс (15 + 11 подборов), Харрис (14), Аллен (6 + 9 подборов + 5 блок-шотов) - старт; Динуидди (14 + 5 потерь), Темпл (4), Джордан (2), Нваба (1), Куруц (0).
Миннесота: Таунс (36 + 14 подборов), Уиггинс (21 + 8 подборов), Ковингтон (15 + 9 подборов), Тиг (14), Грэм (9) - старт; Окоги (11), Лэйман (10), Напьер (5 + 7 передач), Калвер (4), Вонле (2).
Майами - Мемфис 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17)
Майами: Уинслоу (27 + 7 подборов + 7 передач), Нанн (24), Хирро (14 + 8 подборов), Адебайо (14 + 11 подборов + 5 потерь), Ленард (0) - старт; Драгич (19), Силва (8), Олиник (7 + 8 подборов), Джонс (4), Робинсон (3), Мэйкон (0), Окпала (0).
Мемфис: Джарен Джексон (17), Морэнт (14 + 6 потерь), Краудер (13), Брукс (7), Валанчюнас (7) - старт; Джонс (15 + 7 передач), Гудурич (9), Кларк (8 + 7 подборов), Аллен (5), Андерсон (4 + 8 подборов), Кабокло (2), Мелтон (0).
Филадельфия - Бостон 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25)
Филадельфия: Симмонс (24 + 8 подборов + 9 передач), Ричардсон (17), Хорфорд (16), Харрис (15 + 15 подборов), Эмбиид (15 + 13 подборов) - старт; Скотт (6), О’Куинн (5), Тайбулл (3), Эннис (3), Коркмаз (3), Нето (0), Милтон (0).
Бостон: Хэйворд (25), Тейтум (21 + 10 подборов), Уокер (12), Кантер (12), Браун (8 + 7 подборов) - старт; Уильямс (5), Смарт (4 + 8 передач), Эдвардс (3), Тайс (3), Уонамейкер (0), Г. Уильямс (0), Оджелей (0).
Даллас - Вашингтон 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32)
Даллас: Дончич (34 + 9 подборов + 6 потерь), Порзингис (23), Райт (5), Ли (4), Клебер (0 + 8 подборов) - старт; Джексон (10), Финни-Смит (10 + 8 подборов), Брансон (9), Сет Карри (9), Хардуэй (4).
Вашингтон: Бил (19 + 9 передач), Хачимура (14 + 10 подборов), Брайант (14 + 11 подборов), Бонга (9), Смит& (7) - старт; Вагнер (13 + 5 потерь), Макрэй (11), Бертанс (7), Чиозза (6), Робинсон (0), Мэтьюз (0), Скофилд (0).
Сан-Антонио - Нью-Йорк 120:111 (22:15, 37:36, 24:33, 37:27)
Сан-Антонио: Олдридж (22 + 8 подборов), Форбс (20), Мюррей (18 + 8 подборов + 6 передач), Дерозан (13), Лайлс (8 + 11 подборов) - старт; Гэй (13), Уайт (9), Миллс (8), Пелтль (6), Белинелли (3).
Нью-Йорк: М-с Моррис (26), Рэндл (25 + 11 подборов + 6 передач), Барретт (21), Портис (8 + 7 подборов), Трир (0) - старт; Нокс (13), Пэйтон (11 + 8 передач + 5 перехватов), Эллингтон (3), Смит (2), Гибсон (2), Ниликина (0).
Юта - Оклахома-Сит 100:95 (23:12, 26:34, 19:28, 32:21)
Юта: Митчелл (32 + 12 подборов), Богданович (16), О'Нил (14), Гобер (7 + 14 подборов), Конли (5) - старт; Мудиай (12), Инглс (7), Грин (5), Дэвис (2), Ньянг (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (26), Пол (22 + 8 подборов), Галлинари (21 + 7 подборов), Адамс (3 + 11 подборов), Фергюсон (2) - старт; Диалло (12), Мускала (4), Шредер (3), Ноэл (2), Бэйзли (0).
Финикс - Сакраменто 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19)
Финикс: Букер (22 + 10 передач), Убре (21 + 9 подборов), Эйтон (18 + 11 подборов + 4 блок-шота), Рубио (11 + 11 передач), Шарич (7) - старт; Картер (11), Т. Джонсон (10), Камински (9), Бриджес (5), Бэйнс (5), Окобо (3), Диалло (2), Харпер (0).
Сакраменто: Хилд (28 + 5 потерь), Бэгли (14 + 10 подборов), Барнс (12), Фокс (8 + 5 потерь), Дедмон (3) - старт; Джозеф (10), Ариза (7), Бьелица (5), Феррелл (3), Богданович (2), Свэниган (1), Гэбриэл (1), Холмс (1).
Портленд - Денвер 100:108 (27:24, 23:30, 24:19, 26:35)
Портленд: Лиллард (32 + 8 передач), Уайтсайд (16 + 19 подборов), Худ (13), Макколлум (12 + 5 потерь), Коллинз (8) - старт; Лабиссьер (8), Саймонс (5), Бэйзмор (4 + 5 перехватов), Хезоня (2), Толливер (0).
Денвер: Йокич (20 + 13 подборов), Бартон (19), Мюррэй (14 + 6 передач), Миллсэп (11), Харрис (8 + 5 потерь) - старт; Крэйг (10), Грант (9), Моррис (6), Бизли (6), Пламли (5).
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