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Школьную форму ЛеБрона продали за баснословную сумму

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Организаторы аукциона хотели выручить более 300 тысяч долларов.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

В США на аукционе продали школьную форму одного из лучших баскетболистов НБА ЛеБрона Джеймса, сообщает Bleacher Report.

За майку заплатили 187,5 тысяч долларов, хотя организаторы планировали получить 300 тысяч.

Отмечается, что в этой форме Джеймс фотографировался на обложку издания Sports Illustrated.

Напомним, ЛеБрон впервые за 12 лет не попал в лучшую сборную сезона НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, ЛеБрон Джеймс
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