Школьную форму ЛеБрона продали за баснословную сумму

В США на аукционе продали школьную форму одного из лучших баскетболистов НБА ЛеБрона Джеймса, сообщает Bleacher Report.

За майку заплатили 187,5 тысяч долларов, хотя организаторы планировали получить 300 тысяч.

Отмечается, что в этой форме Джеймс фотографировался на обложку издания Sports Illustrated.

The Chosen One, indeed 👑 pic.twitter.com/bs2c7ruQ5Y