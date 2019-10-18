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Четыре очка Леня не спасли Атланту от поражения в матче с Чикаго

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Атланта Хоукс провела свой заключительный матч в рамках предсезонной подготовки НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Атланта Хоукс в своем заключительном матче предсезонной подготовки НБА встретилась с Чикаго Буллз.

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В данном поединке принял участие украинский центровой Атланты Алексей Лень, который провел на паркете 24 с половиной минуты. За это время украинец набрал 4 очка, совершил 11 подборов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что Лень не спас свою команду от поражения - Чикаго Буллз выиграли со счетом 111:93.

В первом матче регулярного чемпионата Атланта Леня встретится с Детройтом Михайлюка. Поединок состоится 24-го октября.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк помог Детройту обыграть Шарлотт в предсезонном матче НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, Чикаго Буллз, NBA
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.10.2019, 10:00
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гость
Нехерасебе думал очко только одно бывает. У Леня четыре какой-то мутант.
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