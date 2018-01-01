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Михайлюк помог Детройту обыграть Шарлотт

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Украинец заработал пять очков в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации.
Святослав Михайлюк (19-й номер) в матче против Шарлотт
Святослав Михайлюк (19-й номер) в матче против Шарлотт
nba.com/pistons/

В рамках серии предсезонных поединков Детройт Пистонс провел матч против Шарлотт Хорнетс.

Участие в этом поединке принял украинский защитник Пистонс Святослав Михайлюк, который вышел на паркет со скамейки запасных и отыграл 24 минуты.

За это время украинец заработал 5 очков, реализовав 1 из 2-х двухочковых и 1 из 6-ти трехочковых бросков, а также сделал 4 подбора, 2 передачи, 1 раз потерял мяч и совершил 1 фол.

Отметим, что команда Михайлюка победила со счетом 116:110.

Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк набрал 8 очков в предсезонном матче Детройта.

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Теги: баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, NBA
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