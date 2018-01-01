Михайлюк помог Детройту обыграть Шарлотт
Украинец заработал пять очков в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации.
В рамках серии предсезонных поединков Детройт Пистонс провел матч против Шарлотт Хорнетс.
Участие в этом поединке принял украинский защитник Пистонс Святослав Михайлюк, который вышел на паркет со скамейки запасных и отыграл 24 минуты.
За это время украинец заработал 5 очков, реализовав 1 из 2-х двухочковых и 1 из 6-ти трехочковых бросков, а также сделал 4 подбора, 2 передачи, 1 раз потерял мяч и совершил 1 фол.
Отметим, что команда Михайлюка победила со счетом 116:110.
Ранее сообщалось, что Святослав Михайлюк набрал 8 очков в предсезонном матче Детройта.
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