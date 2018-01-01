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Карри станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА

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В предстоящем сезоне баскетболист получит 40,2 миллиона долларов.
Стефен Карри
Стефен Карри
Getty Images

Разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри станет первым игроком в истории НБА, который за сезон получит более 40 миллионов долларов.

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Как сообщает Fadeaway World, в 2017-м году Карри подписал максимальный контракт на 5 лет с суммой в 201 миллион долларов.По этому соглашению, в сезоне-2019/20 игрок получит 40,2 миллиона долларов, что сделает его самым самым высокооплачиваемым баскетболистом лиги.

Отметим, что второе и третье места в списке самых высокооплачиваемых игроков НБА занимают Расселл Уэстбрук (Хьюстон Рокетс) и Крис Пол (Оклахома-Сити Тандер), которые в предстоящем сезоне заработают по 38,5 миллионов долларов.

Отметим, что Уорриорз начнут новый сезон уже 24-го октября поединком против Лос-Анджелес Клипперс.

Ранее сообщалось, что игрока НБА арестовали за нападение на свою девушку.

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Теги: Голден Стэйт Уорриорз, Стефен Карри, НБА, баскетбол
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