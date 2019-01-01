Атланта Леня уступила Майами в предсезонном матче
Украинский баскетболист вышел на паркет в стартовом составе.
Центровой Атланты Алексей Лень провел очередной предсезонный матч. Команда украинского баскетболиста на выезде уступила Майами.
Отметим, что Алексей вышел на паркет в стартовом составе. За 14 минут поединка на его счету 3 очка (1/3 трехочковые), 1 подбор, 1 перехват и 2 передачи.
Майами - Атланта - 120:87
Первый матч сезона Атланта сыграет 24-го октября против Детройта украинца Святослава Михайлюка.
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