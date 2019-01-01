Атланта Леня уступила Майами в предсезонном матче

Украинский баскетболист вышел на паркет в стартовом составе.

Центровой Атланты Алексей Лень провел очередной предсезонный матч. Команда украинского баскетболиста на выезде уступила Майами.

Отметим, что Алексей вышел на паркет в стартовом составе. За 14 минут поединка на его счету 3 очка (1/3 трехочковые), 1 подбор, 1 перехват и 2 передачи.

Майами - Атланта - 120:87



Первый матч сезона Атланта сыграет 24-го октября против Детройта украинца Святослава Михайлюка.