Лень принес Атланте 14 очков в предсезонном матче против Нового Орлеана

Команда украинского баскетболиста уступила в домашнем поединке.

Центровой Атланты Алексей Лень провел свой дебютный предсезонный поединок, в котором его команда проиграла Новому Орлеану со счетом 109:133.

Украинец провел на паркете 15 минут. За это время он заработал 14 очков (4-6 с игры, 2-4 трехочковые). На его счету также 3 подбора.

Отметим, что в этом поединке также сыграл первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон. Он заработал 16 очков и сделал 7 подборов.

Атланта - Нью-Орлеан - 109:133

Атланта: Бембри (16), Лэнь (14), Коллинс (13 + 5 подборов)

Нью-Орлеан: Холидэй (21), Ингрэм (19 + 6 подборов), Уильямсон (16 + 7 подборов)

Ранее свой предсезонный матч за Детройт провел Святослав Михайлюк.