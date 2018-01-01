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Лень принес Атланте 14 очков в предсезонном матче против Нового Орлеана

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Команда украинского баскетболиста уступила в домашнем поединке.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Атланты Алексей Лень провел свой дебютный предсезонный поединок, в котором его команда проиграла Новому Орлеану со счетом 109:133.

Украинец провел на паркете 15 минут. За это время он заработал 14 очков (4-6 с игры, 2-4 трехочковые). На его счету также 3 подбора.

Отметим, что в этом поединке также сыграл первый номер драфта-2019 Зайон Уильямсон. Он заработал 16 очков и сделал 7 подборов.

Атланта - Нью-Орлеан - 109:133 

Атланта: Бембри (16), Лэнь (14), Коллинс (13 + 5 подборов) 

Нью-Орлеан: Холидэй (21), Ингрэм (19 + 6 подборов), Уильямсон (16 + 7 подборов)

Ранее свой предсезонный матч за Детройт провел Святослав Михайлюк.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Алексей Лень, Атланта
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